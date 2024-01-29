Киев, 30 января, 2024, 00:06 — ИА Регнум. В вечернем обращении к украинцам 29 января глава киевского режима Владимир Зеленский не говорил о распространённой ранее информации об отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В своём традиционном обращении к нации он рассказал о проведении утром селекторного совещания, где Зеленскому доложили обо всех направлениях государственной работы. Также доклады о ситуации на фронте представили военные и служба разведки. При этом Зеленский умолчал о возможной отставке Залужного или кадровых решениях в силовом блоке Украины.

Кроме того, глава киевского режима рассказал о переговорах украинской делегации с венгерскими представителями.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января на Украине распространили официально не подтверждённую информацию об отставке Залужного. Находившийся в Брюсселе экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в ЕС партнёры Киева шокированы слухами о возможной отставке главкома ВСУ. В случае существования указа об увольнении Залужного документ нужно уничтожить, поскольку последствия этого решения могут быть негативными, считает Порошенко.

По мнению советника главы ДНР Дениса Пушилина Яна Гагина, на Украине с отставкой Залужного пойдёт «какая-то борьба за власть», которая выльется в военный переворот. Залужный может «побороться за власть», но вот какими методами он это будет делать — под вопросом. Всё, по словам Гагина, будет зависеть от самого главкома ВСУ, от его воли. Советник Пушилина предположил, что у Залужного всё может получиться, если он заручится поддержкой армии и гражданских.

В своей книге журналист Time и биограф украинского лидера Саймон Шустер отметил, что причиной конфликта между Зеленским и Залужным стали политические амбиции последнего. Кроме того, по словам биографа, на это могли повлиять и сложности Залужного в общении с бывшим председателем Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марком Милли и подозрения со стороны офиса лидера Украины в возможных политических амбициях. В книге Шустера говорится, что этому способствовало решение главкома о создании благотворительного фонда, который, как решило руководство страны, мог перерасти в политическую партию с последующим выдвижением Залужного в президенты.