Киев, 30 января, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В Киеве началась паника после сообщений о возможной отставке главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного. Об этом написал британский политолог Марк Галеотти в статье для The Spectator, ссылаясь на высокопоставленного европейского чиновника.

Иван Шилов ИА Регнум Валерий Залужный

«Вчера вечером высокопоставленный европейский дипломат, занимающийся вопросами Украины, в ужасе и недоумении прислал мне сообщение, что их посольство в Киеве получило информацию о военных перестановках. Сегодня утром ему сообщили, что администрация президента «похоже, пришла в себя», — пишет Галеотти.

Галеотти отметил, что подобные слухи лишь подчеркивают раскол между правительством и армией Украины, а само это напряжение не сулит для страны ничего хорошего, поскольку оно реально дестабилизирует политическую обстановку в стране.

«О чем они только думали?» — процитировал политолог европейского чиновника.

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