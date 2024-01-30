Москва, 30 января, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Спортивный юрист Евгений Морозов усомнился в том, что обжалование решения Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой даст положительный результат. Об этом он заявил 30 января корреспонденту ИА Регнум.

Global Look Press/Sun Fei/XinHua

«Данное решение можно обжаловать в спортивном арбитражном суде (CAS), но будет ли от этого результат? Этот вопрос остаётся открытым. Всем известно, чем обычно там в последние годы заканчиваются подобные разбирательства», — отметил юрист, напомнив, что порядок рассмотрения жалоб в CAS является довольно длительной процедурой.

Юрист также прокомментировал решение CAS о дисквалификации на четыре года российской фигуристки Камилы Валиевой. Он отметил, что ситуацию со спортсменкой можно разделить на две части: первая касается юридической спортивной составляющей, вторая — это политическая история.

«Что касается юридической спортивной составляющей отстранения Валиевой, юристы, и я в том числе, такого решения не ожидали с учётом позиции нашей стороны с учётом всех обстоятельств дела», — отметил он, добавив, что на сегодняшний день юристы не видели полного текста решения CAS, видели лишь резолютивную часть, в которой содержатся неоднозначные выводы.

По его словам, по регламенту CAS его решение можно обжаловать только в Федеральном суде Швейцарии и только по процессуальным моментам, а не по существу, поэтому если суд будет рассматривать данный вопрос, то лишь в случае каких-то процессуальных нарушений, если они будут обнаружены.

«Что касается игр в России, то, наверное, мне кажется, что никто не запретит Валиевой принимать участие в этих играх. Поскольку, насколько я помню, и олимпийские комитеты, и международные федерации, они как бы не имеют отношения к этим играм, которые будут проходить на территории Российской Федерации, и, соответственно, не подпадают ни под уставы, не под регламенты названных организаций», — отметил юрист.

Как передавало ИА Регнум, Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. В ОКР отметили, что в соответствии с действующими применимыми правилами ISU последствия решения о санкциях в отношении Валиевой не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Правовая позиция основана в том числе на имеющихся прецедентах в практике CAS, подчеркнули в комитете.

CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все результаты спортсменки с 25 декабря 2021 года аннулируются с лишением званий, выигранных после этой даты.

Международный союз конькобежцев лишил Россию золота в командном турнире фигуристов на Играх в Пекине. Соответствующее решение было принято после вычета результатов российской фигуристки Камилы Валиевой.

Так, сборная РФ была лишена 20 баллов, которые заработала Валиева, переместившись на третье место со счётом 54 балла. Первое место заняла сборная США со счётом 65 баллов, второе — команда из Японии со счётом 63 балла.

Российская сторона настаивала, что Валиева не принимала допинг, запрещённый препарат для сердца, который был обнаружен в её допинг-пробе, принимает дедушка спортсменки, и они использовали одну посуду для питья.

Дисквалификация Валиевой и лишение России золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют в феврале.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что руководство США активизировало усилия, чтобы сорвать предстоящие спортивные мероприятия в России. Отмечается, что главные надежды в этом плане возлагаются на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку.

Нарышкин отметил, что Банька заинтересован в том, чтобы сохранить должность президента агентства после истечения срока в 2025 году, поэтому он будет «служить» у Вашингтона «цепным псом». Директор СВР добавил, что, несмотря на усилия США, попытки изолировать Россию в спортивной сфере дают сбои. Он отметил, что многие международные спортивные федерации всё чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Вашингтона касаемо недопуска российских спортсменов к соревнованиям.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявлял, что Международный олимпийский комитет (МОК) может аннулировать результаты спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже в случае их участия в Играх дружбы. По словам Позднякова, эту ситуацию могут использовать против спортсмена в любой момент.