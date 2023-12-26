Москва, 26 декабря, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон международном турнире «Игры будущего», который пройдёт в Казани в 2024 году, сообщила 25 декабря пресс-служба Кремля.

«Федеральный закон направлен на установление правового регулирования отношений, связанных с организацией и проведением Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», — говорится в сообщении.

Цифровой турнир будет проходить в следующем году в Казани с 21 февраля по 3 марта. В соревнованиях примут участие более 2000 спортсменов в 21 дисциплине. Состязания поделят на пять категорий: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Как сообщало ИА Регнум, талисманом «Игр будущего» в 2024 году будет жар-птица Мира Его разработали студенты из Татарстана.

Президент Владимир Путин 14 ноября назвал «Игры будущего» большим, уникальным спортивным праздником. Он подчеркнул, что идея соединить классические виды спорта и киберспорт является отражением образа России, которая открыта новому, но соединяет его с самобытным наследием.