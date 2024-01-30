Москва, 30 января, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Олимпийский комитет России (ОКР) обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию в Олимпийских играх в Пекине в 2022 году после дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой. Об этом говорится в пресс-релизе комитета.

ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV

«Олимпийский комитет России совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции», — сказано в сообщении.

В ОКР отметили, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Правовая позиция основана, в том числе, на имеющихся прецедентах в практике CAS, подчеркнули в комитете.

Примечательно, что дисквалификация Валиевой и лишение России золота были осуществлены в преддверии «Игр будущего», которые стартуют уже в феврале.

Как передавало ИА Регнум, 29 января директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин указал на активизацию усилий США по срыву различных спортивных мероприятий в России. При этом большие надежды Вашингтон в этом плане возлагает на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и лично его президента Витольда Баньку, которые уже успели отличиться заявлениями о том, что Москва якобы не имеет права проводить соревнования.

Кроме того, от WADA и МОК звучат угрозы в адрес спортсменов, планирующих принять участие в Играх дружбы. Их пугают «крахом карьеры» в олимпийском спорте, причём уже этим летом в Париже.

В то же время Нарышкин отметил назревающую усталость мирового сообщества от откровенно проамериканских спортивных организаций.

Как указал директор СВР, спортивные федерации всё чаще демонстрируют нежелание учитывать позицию Белого дома в вопросе недопуска россиян к соревнованиям. Да и слишком большое число стран глобального Юга изъявило желание принять участие в организуемых Россией Играх будущего, Спортивных играх стран БРИКС и Всемирных играх дружбы.

Бойкота Игр точно не будет, заверил 21 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что на соревнованиях в России ждут свыше двух тысяч участников из более чем 100 стран, болельщиков и глав государств.