Гаага, Нидерланды, 30 января, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Международный союз конькобежцев (ISU) присудил сборной России третье место в командном турнире фигуристов на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Об этом говорится в пресс-релизе союза.

ТАСС/AP Photo/David J. Phillip

Соответствующее решение было принято после вычета результатов у российской фигуристки Камилы Валиевой, которую днём ранее дисквалифицировали решением Спортивного арбитражного суда (CAS).

Так, сборная РФ была лишена 20 баллов, которые заработала Валиева, переместившись на третье место со счётом 54 балла.

Первое место заняла сборная США со счётом 65 баллов, второе — команда из Японии со счётом 63 балла.

Как передавало ИА Регнум, CAS 29 января принял решение о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил на период с 25 декабря 2021 года, когда якобы имело место нарушение.

Валиеву обвинили в употреблении запрещённого препарата, который был обнаружен в допинг-пробе от 25 декабря 2021 года. Результат этой пробы был обнародован во время Олимпиады в Пекине, когда фигуристка уже завоевала золото в командном турнире. Одна из лабораторий нашла у неё в крови триметазидин — антиангинальный препарат. При этом оповещение Валиевой о положительной допинг-пробе было проведено с нарушениями. Спортсменку должны были проинформировать о выявлении запрещённых средств одновременно со Всемирным антидопинговом агентством (WADA) и ISU.

В свою очередь WADA приветствовало решение CAS. В агентстве заявили, что данным решением была достигнута справедливость.

Вместе с тем в Кремле назвали дисквалификацию Валиевой политизированным решением и пообещали защищать своих спортсменов до конца.