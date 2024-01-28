Санкт-Петербург, 28 января, 2024, 18:34 — ИА Регнум. Президент Белорусии Александр Лукашенко рассчитывает, что представители Украины будут вместе с Россией и Белоруссией открывать памятники жертвам нацизма.

РИА Новости/Павел Бедняков Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Как-то мы с вами шутили, что неплохо было б, если рядом стали кто-то из Украины. Всё-таки три словенских народа пострадали. <…> Но, думаю, они вернутся к нам, деваться некуда», — заявил белорусский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Днём ранее, 27 января, российский лидер Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны заявил, что Россия приложит все усилия для полного истребления нацизма. Он также подчеркнул, что у преступлений нацистов нет срока давности. Каждое из них будут продолжать расследовать.

Путин также заявил, что трагедии ленинградцев, попавших в блокаду в годы Великой Отечественной войны, будут свидетельствовать о чудовищной сути нацизма. При этом российский лидер напомнил, что агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит.