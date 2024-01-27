Гатчина, Ленинградская область, 27 января, 2024, 17:26 — ИА Регнум. Трагедии ленинградцев, попавших в блокаду в годы Великой Отечественной войны, и узников концлагерей всегда будут свидетельствовать о чудовищной сути нацизма, заявил 27 января президент России Владимир Путин на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида.

Открытие мемориала приурочили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда в 1944 году, а также к освобождению годом позже узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) в 1945-м.

«Трагедии, мученичество ленинградцев, как и узников лагерей смерти, навсегда останутся свидетельствами чудовищной сути нацизма, немыслимых страданий миллионов невинных мирных граждан», — отметил Путин.

В церемонии открытия также участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший в Россию с рабочим визитом.

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Как сообщало ИА Регнум, в Санкт-Петербурге 27 января по случаю годовщины освобождения Ленинграда зажгли огни на Ростральных колоннах. На Пискарёвском кладбище, где похоронены 420 тыс. погибших блокадников и бойцов Красной армии, состоялось возложение венков к монументу «Мать-Родина». Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в день годовщины снятия блокады Ленинграда призвал помнить о подвиге и мужестве советского народа, победившего фашизм. Он назвал осаду города одной из самых страшных трагедий Второй мировой войны, отметив, что его жители совершили великий подвиг, выстояв в те годы.