Санкт-Петербург, 27 января, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Агрессия, с которой столкнулась сегодня Россия, говорит о том, что нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Об этом 27 января заявил президент России Владимир Путин на концерте, посвященному 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фашистские штандарты к подножью Мавзолея. 1945

«Тогда, в 1945 году, нацизм был повержен, но не изжит. Русофобия, ксенофобия, национализм стали орудием реваншистов во многих странах Европы, в Прибалтике, к сожалению, на Украине», — заявил российский лидер.

Президент также подчеркнул, что Россия никогда не предаст память и подвиг отцов, дедов, прадедов, никогда не забудет их жертвенный путь к Великой Победе.

Ранее, 27 января, Путин на церемонии открытия Гатчинского мемориала жертвам нацистского геноцида заявил, что трагедии ленинградцев, попавших в блокаду в годы Великой Отечественной войны, и узников концлагерей всегда будут свидетельствовать о чудовищной сути нацизма. Открытие мемориала приурочили к годовщине полного снятия блокады Ленинграда в 1944 году, а также к освобождению годом позже узников концлагеря Аушвиц (Освенцим) в 1945 году.

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В годовщину снятия блокады Ленинграда, 27 января, Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, а также возложил венок к монументу «Мать-Родина» на Пискарёвском кладбище.

Германия 27 января признала историческую ответственность за преступления немецких войск, совершённых во время блокады Ленинграда. В заявлении МИД ФРГ говорится, что в 80-ю годовщину снятия блокады Ленинграда Берлин вспоминает ужасы и страдания, которые принес вермахт Ленинграду и его жителям.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов на мероприятии в российской дипломатический миссии, посвящённой 80-летию снятия блокады Ленинграда, заявил, что некоторые политические партии в Европе превращают нацизм чуть ли не в гордость. В этой связи он напомнил, что Нюрнбергский процесс, который проходил в Германии в 1945–1946 годах, осудил и запретил нацизм.