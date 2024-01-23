Москва, 23 января, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Страшилку о мнимой опасности русских Запад вспомнил, когда экономическая составляющая жизни европейцев стала тяжелее, заявил 23 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Global Look Press/AlexanderPohl. photography

Представитель Кремля отметил, что осознавшим бесполезность трат на Украину европейским чиновникам теперь необходимо оправдаться перед налогоплательщиками.

«И самое лучшее в этой ситуации — вспоминать стандартную европейскую страшилку о страшных русских, которые живут рядом, которые всегда представляют угрозу. Вот что они пытаются сделать», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре президент Чехии Пётр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке армий ЕС к конфликту высокой интенсивности. В ответ на это Песков заявил, что слова Павела — очередное истерическое заявление Праги, которое не красит Чехию, а Россия не представляет угрозы Европе, напротив, Европа является угрозой для России, поскольку подконтрольна США и находится в составе НАТО, двигающегося к границам России.

Позднее, в декабре представитель Кремля отметил, что Украина станет для Евросоюза грузом, который он не сможет поднять, а в январе 2024 года что слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о необходимости Запада подготовиться к военному конфликту с Россией показывают попытку европейских стран как-то объяснить своему населению бессмысленные траты на поддержку киевского режима.