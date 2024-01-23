Берлин, 23 января, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Германия должна полностью осознавать опасность прямого военного конфликта с Россией, в связи с чем ФРГ необходимо вооружаться и укреплять свои вооружённые силы, заявил глава министерства обороны страны Борис Писториус.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

«Надо считаться с такой возможностью. А когда мы с чем-то считаемся, то нужно настроиться на опасность, о которой неизвестно, наступит ли она и когда. Необходимо вооружиться на этот случай — именно это мы сейчас и делаем вместе с союзниками по НАТО», — сказал он в эфире телеканала ZDF.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что в связи с этим Германия к 2027 году подготовит полностью боеспособную немецкую бригаду, которая должна будет присутствовать в Прибалтике.

Кроме того, Писториус сослался на неких экспертов, по оценкам которых Россия якобы в состоянии начать боевые действия против стран альянса в ближайшие несколько лет.

Как передавало ИА Регнум, 19 января глава военного комитета НАТО Роб Бауэр призвал западные страны готовиться к вооружённому конфликту с Россией. По его словам, в связи с якобы возросшей угрозой на Западе необходимо создать систему, которая позволит обучить военному делу как можно большее количество людей на случай войны, вне зависимости от того, произойдёт она или нет.

Президент Владимир Путин в интервью автору и соведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину 7 декабря подчеркнул, что у Российской Федерации нет никаких причин воевать со странами НАТО. Кроме того, глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен также отмечала, что не видит какой-либо исходящей от России прямой военной угрозы.