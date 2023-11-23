Варшава, 23 ноября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Чешский президент Пётр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке армий Евросоюза к конфликту высокой интенсивности. Об этом он сказал на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) 22 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Павел

Павел считает, что России после СВО понадобятся годы, чтобы восстановить боеспособность, но страны НАТО всё равно воспринимают её как «угрозу номер один».

«Все армии серьёзно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — заявил Пётр Павел.

Венгерский лидер Каталин Новакова согласилась с заключением чешского коллеги и заверила, что страны «Вышеградской четверки» будут и дальше помогать Киеву, добавив, что Россия не должна выиграть в этом конфликте.

Президент Польши Анджей Дуда отметил, что его страна уже укрепляет армию, набрав почти 200 тыс. солдат.

Как сообщало ИА Регнум, на основании собранных сведений при проведении боевых действий в рамках специальной военной операции будет утверждён план по поэтапной замене вооружения в российской армии.

В начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из-за широкого использования в зоне СВО высокотехнологичного вооружения возникла необходимость увеличить количество военных, способных его эффективно эксплуатировать с учётом боевого опыта. В связи с этим в России в 2023 году подготовили более 93 тыс. специалистов по новейшему оружию, часть из них направится в зону проведения спецоперации.

В Минобороны 21 ноября заявили о кратном увеличении объёмов поставок оружия в армию с начала спецоперации на Украине.