Президент Чехии Павел: армии Европы боятся Россию и готовятся к конфликту
Президент Чехии Павел: армии Европы боятся Россию и готовятся к конфликту
Варшава, 23 ноября, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Чешский президент Пётр Павел назвал Россию главной угрозой для Европы и заявил о подготовке армий Евросоюза к конфликту высокой интенсивности. Об этом он сказал на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) 22 ноября.
Павел считает, что России после СВО понадобятся годы, чтобы восстановить боеспособность, но страны НАТО всё равно воспринимают её как «угрозу номер один».
«Все армии серьёзно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — заявил Пётр Павел.
Венгерский лидер Каталин Новакова согласилась с заключением чешского коллеги и заверила, что страны «Вышеградской четверки» будут и дальше помогать Киеву, добавив, что Россия не должна выиграть в этом конфликте.
Президент Польши Анджей Дуда отметил, что его страна уже укрепляет армию, набрав почти 200 тыс. солдат.
Как сообщало ИА Регнум, на основании собранных сведений при проведении боевых действий в рамках специальной военной операции будет утверждён план по поэтапной замене вооружения в российской армии.
В начале ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что из-за широкого использования в зоне СВО высокотехнологичного вооружения возникла необходимость увеличить количество военных, способных его эффективно эксплуатировать с учётом боевого опыта. В связи с этим в России в 2023 году подготовили более 93 тыс. специалистов по новейшему оружию, часть из них направится в зону проведения спецоперации.
В Минобороны 21 ноября заявили о кратном увеличении объёмов поставок оружия в армию с начала спецоперации на Украине.