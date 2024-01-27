Москва, 27 января, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Конфискация замороженных из-за санкций российских активов, которую пытаются осуществить в США, приведёт к тому, что начнётся отток денег из этой страны, рассказал 27 января юрист-международник Дмитрий Романенко в эфире радио Sputnik.

Сергей Корсун ИА Регнум

«На следующий день после принятия акта о конфискации российских активов ныне существующие ручейки по выводу активов других стран из США начнут сливаться в реки, и это движение может стать необратимым», — рассказал специалист.

По его данным, из США уже активно выводят деньги страны-сателлиты Вашингтона.

Он также привёл в пример Китай, который постепенно продаёт американские гособлигации. Кроме того, в мире торговля постепенно переходит с доллара на другие валюты.

«Если конфискация наших активов произойдет, эти процессы многократно ускорятся», — сообщил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 25 января глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил от Вашингтона гарантии помощи, в том числе за счёт замороженных в США российских активов, если американской стороне удастся их изъять.

В Сенате США комитет по международным отношениям поддержал 23 января законопроект о передаче Украине средств, полученных от замороженных российских активов.

Кроме того, в Европейском союзе рассматривают вопрос о введении налога на использовании доходов с замороженных российских активов. Доход с них за прошлый год составил три миллиарда евро. Вопрос конфискации российских активов Евросоюзом пока не обсуждается.

В ЕС и США находятся замороженные после начала СВО активы Банка России в размере €260 млрд ($283 млрд). Две третьих этих активов заблокировал Европейский союз.

В интервью ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал воровством блокировку российских активов на Западе и попытку их конфисковать. Он объяснил, что США пытаются забрать себе российские активы, поскольку у них есть проблемы с выделением средств для дальнейшего финансирования Украины.