Вашингтон, 19 января, 2024, 19:21 — ИА Регнум. Вероятность того, что конгресс США до конца января 2024 года одобрит выделение дополнительной помощи Украине, близка к нулю, а в дальнейшем шансов на это будет ещё меньше, отметил в своей публикации 19 января обозреватель газеты The Washington Post Джош Рогин.

Global Look Press

В администрации США говорят о своём оптимизме относительно одобрения помощи Украине со стороны Конгресса, но в действительности ситуация гораздо сложнее, у нового спикера нижней палаты Конгресса Майка Джонсона нет плана по достижению межпартийного компромисса, а сторонники экс-президента Дональда Трампа поставили своей целью срыв заключения сделки, считает автор.

«В результате происходит законодательный беспорядок, который, вероятно, приведёт к тому, что Конгресс не одобрит помощь Украине в этом месяце, а возможно и никогда. Поддержка Украины со стороны США может иссякнуть, и это кошмарный сценарий как для Украины, так и для стратегии США в Европе», — написал Рогин.

Ранее, чем в марте 2024 года, документ утверждён не будет, добавил автор со ссылкой на информированные источники в Конгрессе.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чак Шумер заявил, что представители Республиканской и Демократической партий достигли прогресса в переговорах о продолжении финансирования Украины, но решение так и не было принято.

Республиканцы требовали увязки выделения средств Украине с дополнительным финансированием охраны южной границы США (с Мексикой), однако демократы от этого отказались.

Позднее в Госдепе и Пентагоне заявили, что до одобрения со стороны Конгресса новая помощь Украине поступать не будет. Отказ республиканцев подвергли критике как демократы, так и руководители киевского режима. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ВСУ придётся сражаться лопатами, а лидер режима Владимир Зеленский — что у Украины без американской помощи могут кончиться средства на выплату пенсий.