Вашингтон, 26 января, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Комитет по иностранным делам Сената Соединённых Штатов Америки одобрил законопроект, позволяющий конфисковать активы России для оказания помощи Украине и других целей. Об этом 25 января сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

За одобрение документа проголосовали 20 американских парламентариев, и только один высказался против. Ранее законопроект поддержал профильный комитет палаты представителей Конгресса США.

В документе предлагается разрешить госсекретарю США оказывать дополнительную помощь Украине из средств активов, «конфискованных у Центробанка Российской Федерации, а также других суверенных активов Российской Федерации».

В законопроекте отмечается, что США должны предпринимать любые действия по конфискации российских активов вместе со своими союзниками «в рамках скоординированных многосторонних усилий».

Для принятия законопроекта его должны поддержать обе палаты Конгресса в полном составе и подписать президент США Джо Байден.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Reuters написало, что Евросоюз пока не может конфисковать замороженные российские активы и валютный резерв, так как в сообществе нет единого мнения по этому вопросу. Отмечалось, что официальные лица ЕС высказывали озабоченность юридическими проблемами и последствиями возможной конфискации, а также тем, как это повлияет на евро.

Газета Politico 24 января сообщила, что некоторые страны ЕС обеспокоены последствиями использования замороженных российских активов для помощи Украине. По данным источников издания, там боятся ответных мер России и возникающих в этом случае правовых проблем.