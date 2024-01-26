Киев, 26 января, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Украины получила от США гарантии помощи за счёт российских активов, которые Запад хочет изъять. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью газете Politico.

«У нас есть все гарантии со стороны США касательно долгосрочной поддержки Украины: например, конфискация российских активов для финансирования восстановления Украины», — сказал Шмыгаль.

Как сообщало ИА Регнум, комитет по международным отношениям американского Сената 23 января поддержал законопроект о передаче средств, полученных от замороженных российских активов, Киеву. Американский госсекретарь получил разрешение оказывать Украине дополнительную помощь за счёт российских активов, в том числе Банка России.

Чтобы власти США приняли этот закон, необходимо его одобрение также американским Конгрессом. После этого его должен подписать президент США Джо Байден.

В этот же день главы МИД стран ЕС договорились о том, что с доходов от замороженных на территории Евросоюза активов Банка России будут взимать налог. Вопрос окончательно пока не решили, в ЕС продолжают обсуждение. Конфисковать российские активы ЕС не может.

Российские активы на Западе оказались заморожены после начала СВО. Введя санкции, страны G7, Европейского союза и Австралия заморозили активы ЦБ РФ в форме ценных бумаг и денег на счетах. Сумма составила порядка €260 млрд ($283 млрд). Большая часть активов находится в ЕС.

В июне прошлого года на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин назвал заморозку российских активов на Западе «средневековьем». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в конце декабря заявил, что Россия приготовилась к возможной конфискации активов, в том числе составила список тех, кто на Западе получит ответные меры.

В интервью ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил, что заморозка и попытка конфисковать российские активы — это воровство.