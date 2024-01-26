Санкт-Петербург, 26 января, 2024, 18:48 — ИА Регнум. Перевозка гуманитарной помощи волонтёрами по платным дорогам нужно сделать бесплатной, заявил президент России Владимир Путин 26 января на встрече со студентами Санкт-петербургского морского технического университета, ставшими участниками специальной военной операции на Украине.

Кадр из видео

«По поводу перевозки грузов, волонтеров <…> Этот вопрос должен быть решён, они должны перевозиться бесплатно», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что есть некоторые трудности для реализации этой меры, так как она регулирует нагрузку на дорожное полотно, нужно будет принять ряд решений. Всё нужно хорошо продумать, добавил он.

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Как сообщало ИА Регнум, Путин 25 января встретился с волонтёрами в Калининграде. Он подчеркнул, что для жителей новых регионов России очень важна помощь. Президент напомнил о постоянных обстрелах по населённым пунктам ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

10 января российский лидер встретился с волонтёрами в Анадыре. На встрече обсудили угрозы, которые им поступают. Путин призвал не бояться угроз, отметив, что их рассылают из-за границы с помощью автоматических систем.