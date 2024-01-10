Анадырь, 10 января, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин призвал волонтёров не бояться угроз, поступающих в их адрес. Он заявил об этом 10 января в ходе встречи с жителями Анадыря.

Алексей Колчин ИА Регнум

«Что касается угроз, то [их авторы] сидят там за кордоном, работают же широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд. Нас это не пугает», — сказал президент.

Путин рекомендовал угрожающим подумать о себе и о том, что они будут завтра есть, во что одеваться и на чём передвигаться.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин согласился с необходимостью уравнять в правах всех волонтёров, включая представителей новых регионов, участвующих в СВО по волонтёрской линии. Глава государства подчеркнул, что добьётся соответствующего законодательного оформления этого вопроса.