Калининград, 25 января, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Для жителей новых регионов России очень важна помощь волонтёров, заявил 25 января президент Владимир Путин во время встречи со студентами в Калининграде.

Global Look Press

Глава государства сказал, что принять решение воссоединиться с Россией жителям Донбасса, Херсонской и Запорожской области было непросто. Эти регионы до сих пор подвергаются атакам, а их жители — определённым лишениям. Для них очень важно чувствовать, что Россия с ними. Важно не только выделением им денег.

«Это не только действия наших Вооружённых сил, безусловно, чрезвычайно важно. Но когда работа идёт от человека к человеку, от сердца к сердцу — это ничем не заменить, это действительно очень важно», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3862489" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин прибыл в Калининград. Балтийский федерального университета имени Иммануила Канта

Президент 3 ноября прошлого года на встрече с членами Общественной палаты напомнил, что Донбасс, Запорожская и Херсонская области — это исторические территории России. Хотя эти регионы называют новыми, они не новые для России, они издавна входили в состав российского государства.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 25 января прибыл с рабочей поездкой в Калининград. Кроме встречи со студентами Балтийского федерального университета имени Эммануила Канта, состоится совещание по социально-экономическому развитию Калининградской области.

Кроме того, Путин проведёт встречу с губернатором Антоном Алихановым. Президент нанёс визит в Калининградскую область в Татьянин день — 25 января.