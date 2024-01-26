Москва, 26 января, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Участки для голосования на выборах президента России, которые состоятся весной 2024 года, откроют в том числе в недружественных странах. Об этом 26 января заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат добавил, что участки будут работать во всех странах, где имеются дипломатические представительства

Она также сообщила, что Москва принимает меры для обеспечения безопасности голосования россиян на выборах за рубежом.

Новость дополняется