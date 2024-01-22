Москва, 22 января, 2024, 13:35 — ИА Регнум. ЦИК России 22 января официально принял документы на регистрацию действующего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на пост главы государства.

Сергей Фадеичев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Документы приняли секретарь Центризбиркома Наталья Бударина и члены рабочей группы по приёму документов для выдвижения и регистрации кандидатов.

Центризбирком 22 января сообщил, что начал приём документов на регистрацию, в том числе подписных листов кандидатов на должность президента России. Выборы состоятся 17 марта 2024 года. Голосование будет проходить три дня 15,16 и 17 марта.

Выдвинутый в порядке самовыдвижения кандидат обязан предоставить от 300 тысяч до 315 тысяч подписей. Выдвинутый от партии кандидат должен предоставить от 100 тысяч до 105 тысяч подписей.

Комиссия проверит соблюдение порядка сбора подписей, оформление подписных листов, достоверность данных об избирателях и подписей избирателей. На проверку подписных листов отводится десять дней.

Как сообщало ИА Регнум, штаб Путина объявил, что сдал в Центризбирком подписи для его регистрации на президентских выборах. В ЦИК доставили 95 коробок с подписными листами.

Ранее сопредседатель избирательного штаба Владимир Машков заявил, что избирательный штаб Путина собрал в поддержку своего кандидата на президентских выборах в десять раз больше подписей, чем необходимо по закону. Он назвал рекордным количество собранных подписей.