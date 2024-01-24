Москва, 24 января, 2024, 13:14 — ИА Регнум. За рубежом голосование на выборах президента России в 2024 будет проходить на меньшем количестве участков по сравнению с прошлыми выборами, заявил 24 января член ЦИК Павел Андреев на заседании комиссии.

Николай Михальченко/ТАСС

«В 2018 году за рубежом было образовано 394 участка, думаю, конечно, что в этом году мы этой цифры не получим», — сказал Андреев.

Он пояснил, что проблема — в обеспечении безопасности тех территорий, которые прилегают к российским диппредставительствам и консульским учреждениям.

Прошлые президентских выборы в России проходили 18 марта 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России в 2024 году пройдут 17 марта. Голосовать можно будет в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Досрочное голосование пройдёт с 25 февраля по 14 марта. Президента изберут на шесть лет.

Штаб президента России Владимира Путина 22 января подал документы в ЦИК для участия главы государства в выборах. По закону, кандидат-самовыдвиженец должен предоставить не менее 300 тысяч подписей. В штабе Путина заявили, что собрали в десять раз больше подписей.

В этом году в президентских выборах примут участие четыре новых региона России — ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. На этих территориях, прилегающих к Украине, действует военное положение.