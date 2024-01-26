Москва, 26 января, 2024, 07:46 — ИА Регнум. Выжившие в авиакатастрофе в Афганистане четверо граждан России прибыли из Дубая в московский аэропорт Внуково. Об этом 26 января сообщает «РИА Новости».

Maxfastov Аэропорт «Внуково»

Согласно данным онлайн-табло прилётов, авиарейс прибыл в 06:30 мск. На борту находятся два пилота и два медика, выживших при крушении самолёта Falcon 10 в афганской провинции Бадахшан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что частный самолёт Falcon 10 потерпел крушение 20 января в горах на границе Афганистана и Таджикистана. Самолёт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский.

На борту находились двое пассажиров и четыре члена экипажа, все — граждане России. Супруги Анатолий и Анна Евсюковы из Волгодонска погибли, медики и пилоты смогли спастись. Как рассказал заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов, экипаж спасло то, что самолёт не падал, а планировал до самого последнего момента.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту крушения самолёта. Основная версия авиакатастрофы — отказ двигателей.