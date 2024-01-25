Москва, 25 января, 2024, 13:03 — ИА Регнум. Поездка президента России Владимира Путина в Калининград — это не месседж НАТО, а работа главы государства. Об этом 25 января заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

«Когда президент посещает регионы Российской Федерации — это совершенно не «месседж» странам НАТО. Это главное, чем занимается президент», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Песков подчеркнул, что глава государства работает над развитием России и её регионов, в том числе и такими поездками, уже много лет.

Ранее представитель Кремля рассказал, что Путин в Татьянин день проведёт встречу со студентами в Калининграде, а также уделит время вопросам развития области.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Путин приехал в Чукотский край и передвигался по Анадырю на тюменском снегоболотоходе «Хищник». Глава государства удивился расположению аэропорта города на другом берегу залива, однако допустил, что для такого решения могли быть свои причины.

На следующий день, 11 января президент приехал в Хабаровский край. В Хабаровске Путин провёл совещание по развитию дальневосточных городов. Глава государства признался, что собирался слетать и в Якутию, но этого не позволили погодные условия.