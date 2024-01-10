Анадырь, 10 января, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 10 января прилетел на Чукотку, сообщили в пресс-службе Кремля.

Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

«Путин сегодня в 100 километрах от США. Он прилетел на Чукотку», — сообщила пресс-служба в Telegram-канале.

Путин в 2017 году на медиафоруме Общероссийского народного фронта, отвечая на вопрос о том, в каком российском регионе он ещё не был и хотел бы побывать, сказал, что это Чукотка.

В мае 2019 года президент заявил, что обязательно побывает в регионе.