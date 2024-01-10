Хабаровск, 10 января, 2024, 20:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск вечером 10 января. В городе у главы государства запланировано совещание по развитию дальневосточных городов.

По плану мероприятий, Путину расскажут о комплексных планах развития, он обсудит их с местным бизнесом. Помимо этого президент пообщается с местными мультипликаторами по вопросу создания креативных кластеров. Также Путин встретится с главой Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

Ранее в этот день глава государства пообщался с жителями Чукотки в Анадыре и ответил на множество разнообразных вопросов. Среди прочего российский лидер предложил ввести дополнительные выплаты за рождение третьего ребенка, предназначенные для погашения ипотеки в дальневосточных регионах с низкой рождаемостью.