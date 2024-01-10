Анадырь, 10 января, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, который 10 января впервые посетил Чукотку, удивился расположению аэропорта Анадыря. Он заявил об этом в ходе осмотра круглогодичного тепличного комплекса в городе.

Кадр из трансляции Владимир Путин

«Добираться [непросто], аэропорт с одной стороны залива, город — с другой. Странновато», — сказал президент.

Глава государства добавил, что при выборе места для строительства воздушной гавани в таком решении, возможно, был какой-то смысл.

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Хозяйка теплицы Наталья Макатрова отметила, что местные жители считают необходимым строительство моста, однако усомнилась в том, что его могут построить при населении города в 12 тысяч человек.

Путин также напомнил, что на Чукотке работает атомная электростанция, на что женщина, согласившись, заметила, что эта электростанция на фоне планов по развитию Севморпути не останется единственной.

«К этому идём», — заверил её глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 января Путин 10 января прилетел на Чукотку. Глава государства ещё в мае 2019 года заявил, что обязательно побывает в этом регионе.

Позднее в этот же день президент посетил тепличный комплекс семьи Макатровых, площадь которой составляет 1200 квадратных метров. В теплице круглый год в условиях вечной мерзлоты выращиваются овощи. Путин передвигался по Анадырю на снегоболотоходе.