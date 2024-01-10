Тюмень, 10 января, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выбрал для поездок по Анадырю снегоболотоход «Хищник», производимый в Тобольском районе Тюменской области. Об этом 10 января сообщил информационный центр областного правительства.

Кадр из видео

«Владимир Путин выбрал тобольский «Хищник» для поездки по Анадырю», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что эти вездеходы собирают на двух площадках в Тобольском районе Тюменской области. Также к сообщению прикрепили фотографию внедорожника.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря Путин рассказал, что друзьям России в Объединённых Арабских Эмиратах нравятся автомобили Aurus. Он уточнил, что это очень дорогой автомобиль, который производят в небольшом количестве, и теперь в том числе и в ОАЭ.

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Позднее в этот же день президент посчитал чрезмерным подорожание российских автомобилей на 40%. При этом 12 сентября Путин заявлял, что автомобили Aurus подешевеют в два раза, когда начнётся их массовое производство.