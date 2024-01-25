Кабул, 25 января, 2024, 12:41 — ИА Регнум. Около $1,2 млн украли из самолёта Falcon 10, который 20 января потерпел крушение в Афганистане, сообщила газета Hasht e Subh.

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«1,2 миллиона долларов украли из российского самолёта», — говорится в материале.

После кражи губернатор Мухаммад Аюб Халид назначил комиссию по расследованию произошедшего. В материале говорится, что руководит комиссией по расследованию кражи глава управления разведки «Талибана» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Бадахшан.

При этом, по данным издания, первой к разбившемуся самолёту прибыла группа людей, которая связана с начальником штаба вооруженных сил «Талибана», а именно с Фасихуддином Фетратом.

Как сообщало ИА Регнум, частный самолёт Falcon 10, на борту которого находились шестеро россиян, разбился в горах на территории Афганистана на границе с Таджикистаном. Самолёт осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки России Анны Евсюковой, которую сопровождал муж Анатолий. После крушения выжили два медработника и два члена экипажа. Их доставили в Кабул для оказания медпомощи.

Управляли самолётом 42-летний Аркадий Грачёв и 41-летний Дмитрий Беляков, на борту находились медицинские работники — Игорь Сывороткин и Павел Попов. Сывороткин смог добраться до села и попросил местных жителей о помощи.

Отец пилота Falcon 10 Юрий Грачёв рассказал, что его сын Аркадий — опытный лётчик с большим количеством часов налёта. По его словам, он перевозил тяжелобольных со всего мира, в частности из Египта, Армении, Казахстана. Грачёв-старший добавил, что близкие не сомневались, что его сын погиб, так как шансов выжить в такой аварии в горах практически нет.

Незадолго до падения экипаж запросил срочную посадку в Таджикистане из-за отказа двигателя, после чего пропал с радаров. В Следственном комитете 23 января заявили, что основная версия крушения самолёта — отказ двигателей.