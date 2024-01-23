Москва, 23 января, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Основная версия крушения в Афганистане самолёта с россиянами на борту — отказ двигателей, сообщил 23 января Следственный комитет России.

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«Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», — сообщили в ведомстве.

Следствие установило, что крушение самолёта произошло 20 января в 19:30 мск. Частный самолёт зарегистрирован в реестре гражданских воздушных судов России. Борт из Москвы вылетел за супружеской парой, находящейся в Таиланде, для транспортировки их в российскую столицу. Во время полёта над Афганистаном Falcon 10 перестал выходить на связь.

Как выяснилось, он разбился, два пилота и двое медицинских работников выжили, получив различные травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. Двое пассажиров 1958 и 1959 годов рождения от полученных травм скончались на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум, частный самолёт Falcon 10, на борту которого находились шестеро граждан России, в том числе два пассажира, разбился в горах на территории Афганистана на границе с Таджикистаном.

Незадолго до падения экипаж запросил срочную посадку в Таджикистане из-за отказа двигателя, после чего пропал с радаров. Позже стало известно, что воздушное судно отклонилось от первоначального курса и упало у горы Топхане в районе Зебак.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о крушении самолёта в Афганистане. По факту инцидента возбудили уголовное дело.

Самолёт осуществлял медицинскую эвакуацию гражданки России Анны Евсюковой, которую в поездке сопровождал муж Анатолий. После падения воздушного судна выжили четыре человека — два медработника и два члена экипажа. Их доставили в Кабул для оказания медпомощи.