Нижневартовск, Югра, 25 января, 2024, 09:05 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийском автономном округе эвакуировали учеников и работников всех школ Нижневартовска. Об этом сообщили в администрации города 25 января.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В мэрии добавили, что в полицию города поступило сообщение о якобы взрывчатом веществе, находящемся в зданиях учебных учреждений.

«В связи с поступившей информацией приняты меры по эвакуации сотрудников и учеников всех образовательных организаций», ― говорится в сообщении администрации в Telegram-канале.

Сейчас силовики и кинологи проверяют образовательные организации на наличие опасных предметов. Планируется, что после обследования образовательный процесс возобновят.

Как сообщало ИА Регнум, 14 ноября прошлого года в одной из школ Москвы обнаружили муляж взрывного устройства с обрывками задания по физике. В учебное заведение на улице Новоалексеевской выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Из здания эвакуировали 24 человека.

В коробке, обмотанной полиэтиленовым пакетом и скотчем, которую нашли в раздевалке, был сотовый телефон с прикреплёнными к свёртку проводами. Полицейские установили, что взрывчатки внутри не было, зато правоохранители нашли обрывки бумаги от контрольной работы по физике за 11-й класс.

В Володарском районе Брянска 3 октября все школы и детские сады получили сообщения о минировании.

В Мордовии 7 января возбудили уголовное дело в отношении шестерых школьников по признакам статьи о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. По предварительной информации, подозреваемые пять раз ложно сообщали о минировании школы, распространяя сообщения в соцсетях. Так, в конце декабря экстренные службы эвакуировали учащихся образовательного учреждения в последний перед Новым годом учебный день. Позже подозреваемых нашли и задержали.