Москва, 15 ноября, 2023, 13:29 — ИА Регнум. В одной из школ Москвы обнаружили муляж взрывного устройства с обрывками задания по физике. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Сообщение об обнаружении подозрительного предмета в учебном заведении на улице Новоалексеевской поступило в полицию ближе к вечеру 14 ноября.

На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов и спасатели. Из здания эвакуировали 24 человека.

Открытую коробку, обмотанную полиэтиленовым пакетом и скотчем, обнаружили в раздевалке. Внутри находился сотовый телефон с прикреплёнными к свёртку проводами. Полицейские установили, что взрывчатки внутри свёртка не было, зато были обрывки бумаги от контрольной работы по физике за 11-й класс.

Сотрудники правопорядка устанавливают подозреваемых.

На автовокзале в Москве в июле у мужчины при досмотре личных вещей обнаружили гранату Ф-1. Всех, кто находился в здании, эвакуировали. Прибывшие на место сапёры установили, что это муляж боеприпаса.