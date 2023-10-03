Брянск, 3 октября, 2023, 09:40 — ИА Регнум. В Володарском районе Брянска школы и детские сады получили сообщения о минировании, сообщили 3 октября в администрации областного центра.

Bulkin Sergey/Global Look Press

В 08:41 мск в городскую Единую дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок. Звонивший сообщил, что на электронную почту горадминистрации поступило сообщение о минировании всех школ и детсадов в Володарском районе.

«По адресам учреждений общего и дошкольного образования направлены все службы жизнеобеспечения», — сообщили в администрации.

В Брянске 21 сентября пришлось эвакуировать учащихся и учителей школ №3, №9 и №30 после сообщения о минировании. Аналогичные меры сотрудники экстренных служб приняли в отношении торгового центра «Мельница».

В Орле 7 августа эвакуировали после сообщений о минировании восемь детских садов.