Саранск, 7 января, 2024, 15:54 — ИА Регнум. В Мордовии возбудили уголовное дело в отношении шестерых школьник по признакам статьи о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Об этом пишет издание «Лента. ру».

По предварительной информации, подозреваемые пять раз ложно сообщали о минировании школы, распространяя сообщения в соцсетях. Так, в конце декабря, экстренные службы эвакуировали учащихся образовательного учреждения в последний перед Новым годом учебный день. Позже подозреваемых нашли и задержали.

На данный момент в отношении подростков избрана мера пресечения в виде присмотра за несовершеннолетними подозреваемыми.

Как передавало ИА Регнум, ранее соцсетях появилась информация о минировании школы в Северной Осетии. Позже министр образования и науки республики Элла Алибекова опровергла эту информацию.

По словам Алибековой, органы безопасности располагают данными о том, что канал с фейковой информацией может быть создан одним из украинских центров информационно-психологических операций. Задачей таких центров является посеять панику, оказывая эмоциональное и психологическое воздействие на людей, добавила министр.

Подобные каналы появились во многих российских городах, сейчас посты в них содержатся с фотографиями, которые размещались ещё в начале декабря, заключила Алибекова.

Вместе с тем власти Белгорода 1 января опровергли фейки о минировании города. В соцсетях распространяется информация о минировании противопехотными минами «Лепесток» улиц Белгорода, всё это ложь, заверил мэр Валентин Демидов. В городе усилен контроль за безопасностью на всех улицах и общественных территориях. Круглосуточно дежурят сотрудники силовых ведомств, добавил он.

Более того, в начале декабря 2023 года в Брянске родители школьников стали обращаться в полицию из-за того, что после стрельбы в гимназии № 5 в соцсетях начали появляться фейковые аккаунты с информацией о готовящихся в учебных учреждениях города терактах.