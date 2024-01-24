Москва, 24 января, 2024, 16:44 — ИА Регнум. Российские военные подразделений группировки войск «Юг» улучшили положение по переднему краю на донецком направлении, сообщил 24 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Активными действиями подразделений Южной группировки войск улучшено положение по переднему краю», — заявил Конашенков.

По данным ведомства, на этом направлении российские военные также отразили две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Шумы (ДНР). За минувшие сутки ВС России нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й, 42-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад украинской армии.

Вооружённые силы Украины за минувшие стуки потеряли до 220 военных на этом направлении, а также три танка, восемь боевых бронированных машин и 16 автомобилей.

Помимо этого, российские военные поразили на донецком направлении САУ «Krab» польского производства, артиллерийскую систему М777 американского производства, орудие М119 американского производства, гаубицу «Мста-Б», орудие Д-20 и две САУ «Гвоздика».

Как сообщало 24 января ИА Регнум, в ходе специальной военной операции российские военные впервые уничтожили зенитный ракетный комплекс (ЗРК) SAMP-T французского производства.

Помимо этого, за сутки ВСУ лишились 175 военных на купянском направлении, до 110 бойцов на запорожском и херсонском направлениях, а также до 260 военных на краснолиманском направлении.