Москва, 24 января, 2024, 16:47 — ИА Регнум. За сутки на купянском направлении украинские войска потеряли 175 военных, сообщил 24 января на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Противник потерял до 175 военнослужащих, два танка, пять автомобилей, самоходную пушку «Гиацинт-С» и четыре самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

Российские военные отразили за сутки пять атак штурмовых групп ВСУ — в Харьковской области в районах села Синьковка и в ДНР села Терны. Они нанесли удары по ВСУ в районах сёл Берестовое и Ивановка в Харьковской области.

Также Минобороны сообщило, что на краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 260 военных, два танка, восемь боевых бронемашин. Атаки украинских штурмовых групп российские военные отбили в районе села Ямполовка в ДНР. В селе Червоная Диброва в ЛНР они нанесли удар по ВСУ.

На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 220 военных, три танка, восемь боевых бронемашин и 16 автомобилей, на южнодонецком — 105 бойцов, на херсонском — 60 и 50 — на запорожском.