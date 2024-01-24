Москва, 24 января, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции впервые уничтожили зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, находившийся на вооружении украинской армии, сообщил 24 января на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) Z3 144 228 Зенитный ракетный комплекс SAMP-T

«В течение суток уничтожены склады боеприпасов 31-й механизированной и 26-й артиллерийской бригад ВСУ, зенитный ракетный комплекс SAMP-T французского производства, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса С-300», — заявил он.

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 452 зенитных ракетных комплекса ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря 2023 года Конашенков доложил, что российская армия уничтожила две пусковые установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T немецкого производства. 20 января 2024 года он сообщил об уничтожении радиолокационной станции IRIS-T.

Журнал Forbes в июле 2023 года сообщил, что с начала СВО Украина получила от западных порядка 20 ЗРК SAMP-T, Patriot, Iris-T, NASAMS и Crotale. При этом, по информации издания, этого оказалось недостаточно для замены комплексов С-300.