Москва, 24 января, 2024, 16:41 — ИА Регнум. ВСУ за сутки потеряли до 260 военных на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщил на брифинге 24 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов /РИА Новости

«Подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп бригад ВСУ в районе Ямполовки в ДНР и нанесли поражение живой силе противника в районе Червоной Дибровы в ЛНР. Потери противника составили до 260 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин и девять автомобилей», — заявил военный.

Помимо этого, ВСУ потеряли до 220 бойцов на донецком направлении, до 175 — на купянском, до 50 — на запорожском и до 60 — на херсонском. На южнодонецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 105 военных.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Киев потерял на краснолиманском направлении 220 военных, танк, четыре автомобиля и два орудия Д-20. В ходе боевых действий российские войска улучшили положение по переднему краю, отразив четыре атаки штурмовых групп ВСУ в районах сёл Ямполовка и Червоная Диброва, а также в районе Серебрянского лесничества.