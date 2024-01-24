Москва, 24 января, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Украинская армия за сутки потеряла до 110 бойцов на запорожском и херсонском направлениях в зоне проведения спецоперации. Об этом 24 января рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников /РИА Новости

Как отметил военный, на запорожском направлении российские военные при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары по позициям украинских войск около Работино, Степового и Нестерянки в Запорожской области.

«Противник потерял до 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и орудие Д-20», — сказал он.

Конашенков добавил, что на херсонском направлении в результате огня ВС России по позициям ВСУ у Тягинки, Змиевки, Золотой Балки и Михайловки в Херсонской области удалось уничтожить до 60 украинских военных, а также семь автомобилей и зенитную установку ЗУ-23 ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 января Конашенков рассказал, что ВСУ за сутки лишились 175 военных на купянском направлении. Также украинские войска потеряли два танка.

Позднее в этот же день официальный представитель Минобороны заявил, что российские военные впервые уничтожили в зоне СВО ракетный комплекс SAMP-T французского производства ВСУ.