Берн, 24 января, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Власти Швейцарии продемонстрировали готовность учитывать при рассмотрении украинской проблемы только позицию Киева. Россия больше не рассматривает эту страну как возможного посредника, сообщил 24 января посол России Сергей Гармонин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Дипломат отметил, что руководство Швейцарии последовательно поддерживает антироссийскую западную политику. В частности оно поддержало все 12 пакетов санкций Европейского союза. Кроме того, Берн активно продвигает идею международного трибунала для осуждения руководства России.

«Таким образом, Конфедерация девальвировала свой статус нейтрального государства и более не может рассматриваться как посредник», — заявил Гармонин в интервью «РИА Новости».

Российский посол назвал необъективным подход Швейцарии к вопросу переговоров по ситуации на Украине.

«Своим подходом к «мирным переговорам» власти Конфедерации лишь в очередной раз продемонстрировали, что готовы учитывать лишь украинскую позицию», — сказал Гармонини.

Как сообщало ИА Регнум, 20 января президент Швейцарии Виола Амхерд, анонсируя планы в ближайшее время провести «мирную конференцию» по Украине, заявила, что Россия, вероятнее всего, участвовать не будет. Таким образом Берн отреагировал на просьбу главы киевского режима Владимира Зеленского к Амхерд.

Накануне, 23 января, глава МИД России Сергей Лавров на полях Совбеза ООН в Нью-Йорке встретился с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом. Как сообщил МИД России по итогам этой встречи, глава ведомства указал коллеге на переговорах на то, что политика Швейцарии приобрела недружественный характер и что Берн отдаляется от своих принципов нейтралитета.

Кассис по итогам переговоров заявил, что без России невозможно разрешить конфликт на Украине. Дипломат сказал, что говорил с Лавровым о налаживании диалога с Москвой по ситуации на Украине.

В связи с этим заявлением официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что швейцарская сторона исказила оценку состоявшихся в Нью-Йорке переговоров.

Журналисты 23 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке задали Кассису вопрос, должен ли Киев отменить запрещающий переговоры с Москвой закон. Глава МИД Швейцарии признал, что не готов ответить. Он назвал сегодняшнюю ситуацию с переговорами по Украине «стартовой точкой» и заявил, что нет пока уверенности в возможности Москве и Киеву договориться о мире.