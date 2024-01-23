Нью-Йорк, США, 23 января, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом на полях мероприятий Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Встреча проходила в закрытом для прессы формате в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

После этого в формате тет-а-тет запланировали переговоры в расширенном составе.

Как сообщало ИА Регнум, глава МИД России в ночь на 22 января прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, в частности, в инициированном Россией заседании по ситуации на Украине.

Лавров 23 января встретился с иранским коллегой. Стороны выразили обеспокоенность ситуацией в Красном море. Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиан также обменялись мнениями по ближневосточной проблематике и высказались в пользу скорейшего прекращения огня в секторе Газа.

Министр иностранных дел России также провёл переговоры с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Министры обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Турции, а также реализацию ключевых российско-турецких проектов в энергетической сфере.