Москва, 24 января, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Российская сторона с удивлением восприняла комментарии МИД Швейцарии по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях открытых дебатов Совбеза ООН якобы о поиске путей переговорного процесса по Украине. Об этом 24 января заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

Как отметила в эфире радио Sputnik дипломат, у российской стороны и представителей Запада разные оценки этой встречи.

«Я с удивлением обнаружила комментарии швейцарского МИД относительно того, что они находятся в поиске путей формулирования какого-то переговорного процесса по Украине», — сказала она.

Захарова подчеркнула, что глава МИД России чётко заявил свою позицию на встрече, констатировав отход швейцарской стороны от позиции нейтралитета в этом вопросе.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Лавров провёл встречу с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом на полях мероприятий Совбеза ООН. Беседа проходила в закрытом для прессы формате, после неё запланировали переговоры в расширенном составе.

В ходе встречи глава МИД России заявил, что Швейцария неизменно отдаляется от своих принципов нейтралитета проведением недружественной по отношению к России политики и безоглядной поддержкой киевского режима.

Позднее 23 января глава МИД Швейцарии заявил о ведении диалога с Россией с целью проведения саммита по Украине. По его утверждению, в ближайшие дни пройдут аналогичные встречи с представителями других стран, включая Индию и Китай.