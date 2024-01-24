Нью-Йорк, США, 24 января, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Урегулирование украинского конфликта невозможно без участия России в процессе переговоров, с которой ведётся диалог с целью проведения саммита по Украине, заявил журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис.

Www.eda.admin.ch Иньяцио Кассис

Он прокомментировал свою встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам Кассиса, беседа касалась именно налаживания диалога с Московой.

Глава МИД Швейцарии отметил, что не может разглашать остальные детали разговора. Он уточнил, что в ближайшие дни пройдут аналогичные встречи с представителями других стран, включая Индию и Китай.

Кассис добавил, что альтернатив поиску консенсуса в пользу урегулирования не существует, несмотря на противоположные позиции России и Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Сергей Лавров на встрече с Иньяцио Кассисом в Нью-Йорке заявил, что Швейцария продолжает отдаляться от своих принципов нейтралитета, проводя недружественную политику в отношении России и безальтернативно поддерживая Киев.

18 января депутат Национального совета страны от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель выразил мнение о том, что власти Швейцарии должны пригласить президента России Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в рамках украинского конфликта. Он добавил, что мирные переговоры в Давосе «абсурдны», пока Россия не будет участвовать в переговорах.

20 января швейцарский президент Виола Амхерд рассказала, что её Швейцария собирается провести конференцию по Украине как можно скорее. Она отметила, что мероприятие должно пройти уже в 2024 году.