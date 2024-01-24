Берн, 24 января, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не стал отвечать на вопрос о том, должны ли власти Украины отменить закон, запрещающий им вести переговоры с Россией об урегулировании конфликта. На встрече с журналистами 23 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке он подчеркнул, что сейчас не время обсуждать эту тему.

EPA/ТАСС Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис

«Это очень конкретный вопрос. Я не могу ответить на него. Сейчас неподходящий момент отвечать на этот вопрос», — заявил он.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что происходящее в настоящее время можно назвать стартовой точкой предварительных переговоров и пока невозможно определить, есть ли шанс прийти к каким-либо соглашениям между Киевом и Москвой.

Кассис подчеркнул, что при желании взаимодействовать на пути к достижению мира необходимо вести политический диалог. В свою очередь, участвовать в мирном процессе, запрещая политический диалог между двумя странами, нельзя.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 30 сентября подписал указ о запрете вести мирные переговоры с Москвой, пока президентом России будет Владимир Путин. При этом российский лидер неоднократно подчёркивал, что страна никогда не отказывалась от диалога с Украиной.

Капитан Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттью Хо заявил, что украинский политик отказался от проведения переговоров с Россией под давлением Запада и украинских националистов.

Профессор университета Род-Айленда Николай Петро и политический обозреватель Тед Снайдер 30 октября написали, что запрет Зеленского на переговоры с Россией и напор Белого дома могут привести к полному уничтожению Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 15 января заявил, что Россия продолжает военную спецоперацию на Украине, так как Киев сделал переговоры невозможными. Отвечая на вопрос о готовности России к диалогу в контексте встречи в Давосе, посвящённой украинской «формуле мира», представитель Кремля напомнил, что киевский режим «формализовал для себя запрет» на какие-либо переговоры с российской стороной. При этом он подчеркнул, что Россия предпочитает решать свои задачи мирными, дипломатическими средствами.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис 23 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заявил, что урегулирование украинского конфликта невозможно без участия России процессе переговоров, с которой ведётся диалог с целью проведения саммита по Украине. По его словам, в ближайшие дни пройдут аналогичные встречи с представителями других стран, включая Индию и Китай.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что заявления о мирных переговорах по Украине, которые делают поставляющие Киеву вооружения страны, являются политическими манипуляциями.