Нью-Йорк, США, 23 января, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Швейцария неизменно отдаляется от своих принципов нейтралитета, проводя недружественную политику в отношении России и безоглядно поддерживая киевский режим, заявил 23 января глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом на полях дебатов Совбеза ООН в Нью-Йорке.

Валерий Шарифулин/ТАСС Глава МИД РФ Сергей Лавров

«Акцентировано, что подобные действия вкупе с недружественной политикой в отношении России учитываются при выстраивании российской линии на швейцарском треке», — сообщила об итогах встречи пресс-служба МИД РФ.

Отмечается, что переговоры проходили с учётом статуса Швейцарии как непостоянного члена Совета Безопасности ООН.

Швейцария избрана непостоянным членом Совбеза ООН на 2023 и 2024 годы Генеральной Ассамблеей ООН. В мае 2023 года конфедерация впервые стала председательствовать в Совете.

Американское издание Defence One в ноябре 2023 года сообщило, что Швейцария продала Украине боеприпасы на сумму не менее $346 067 021. По информации журналистов, Киев получил в ходе сделки 500 тыс. винтовочных патронов Winchester и 145 тыс. 338 Lapua Magnum. При этом Швейцария запретила поставки своих боеприпасов в Россию и на Украину.

Посол России в Швейцарии Сергей Гармонин в декабре предупредил Швейцарию о последствиях, с которыми она столкнётся из-за поставки оружия Украине. Российский дипломат заявил, что конфедерация таким образом потеряет особое геоэкономическое положение, что отразится на её финансовом секторе.