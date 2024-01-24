Киев, 24 января, 2024, 12:58 — ИА Регнум. Жителя Украины приговорили к тюрьме за уклонение от призыва, хотя он являлся в военкомат 16 раз по 18 повесткам, проигнорировав лишь последние две из них. Как стало известно 24 января, суд признал его виновным.

Иван Шилов ИА Регнум

По материалам дела, в июне 2023 года мужчину сочли годным к военной службе, через несколько месяцев он получил две повестки. На суде мужчина заявил, что с июня по ноябрь 2023 года получил в общей сложности 18 повесток, но по состоянию здоровья его не брали на службу. 16 раз в часть его возил лично подполковник.

«Подсудимый отмечал беспорядок в системе военкоматов, говорил, что в военном билете не отражена вся информация по учёту, а работники постоянно исправляют в нём даты вместо внесения действительной информации. Всё это повлияло на него и стало следствием того, что последние два раза он не явился по повестке», — говорится в материалах суда.

При этом обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, его признали виновным по статье об уклонении от призыва на военную службу и приговорили к четырём годам лишения свободы. Реальный срок заменили на два года испытательного. Об этом сообщило украинское издание ТСН.

Как сообщало ИА Регнум, в августе на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. В как отметили в Раде, это может произойти при угрозе потери государственности страны. Глава киевского режима Владимир Зеленский также заявлял, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации.

Через месяц стало известно о возможном лишении отсрочки более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе или последующее высшее образование, по причине инициативы украинских законодателей по увеличению мобилизационных возможностей войск. Ещё через месяц стартовала постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В Днепре (Днепропетровск. — Прим. ИА Регнум) повестку получила 86-летня пенсионерка с медицинским образованием.

Представитель госпогранслужбы республики Андрей Демченко 14 января заявил, что военнообязанные украинцы стали чаще пытаться покинуть страну по поддельным документам. В Киеве после этого заявили о нехватке работников сферы ЖКХ из-за мобилизации. Как заявил в интервью газете «Вечерний Киев» замглавы городской администрации Пётр Пантелеев, в мирное время также ощущался кадровый голод, а теперь в ряды ВСУ ещё и мобилизовали сотрудников «Киевводоканала», «Киевгаза», «Киевкоммунсервиса», «Киевтеплоэнерго», «Киевских электросетей» и других компаний.

Позднее в социальных сетях появилось видео, на котором жителя Одессы пытались вывести прямо из автобуса вооружённые люди в военной форме. На кадрах видео с места событий мужчины с оружием и в военной форме пытаются силой поднять его с кресла, а он просил других пассажиров вызвать полицию.