Киев, 14 января, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Военнообязанные украинцы всё чаще пытаются покинуть страну по поддельным документам, заявил 14 января представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«В последнее время наблюдаем увеличение количества попыток пересечения границы с помощью поддельных, фальсифицированных документов или когда цель поездки не отвечает норме, по которой разрешено пересечь границу», — заявил он в эфире телеканала «Рада».

Демченко ранее также сообщал, что представители военкоматов вправе требовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах.

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа на Украине допустили проведение всеобщей мобилизации. Депутат Рады Егор Чернев отметил, что это может произойти, если возникнет угроза потери государственности страны, а глава фонда «Вернись живым» Тарас Чмут отметил, что Украине придётся провести мобилизацию ещё сотен тысяч людей из-за ротации военных. Позднее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что военное командование обратилось к нему с просьбой об усилении мобилизации.

В начале сентября более 180 тыс. украинцев старше 30 лет, получающих второе или последующее высшее образование, лишат отсрочки по мобилизации. Авторы законопроекта не скрывали, что он направлен на увеличение мобилизационных возможностей украинских войск. В октябре стартовала постановка на воинский учёт женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. В Днепре (Днепропетровск. — Прим. ИА Регнум) 86-летней пенсионерке, у которой есть медицинское образование, выписали повестку. Позднее в Раде заявили, что призыв в ВСУ необходимо усилить из-за больших потерь на фронте.