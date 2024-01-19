Киев, 20 января, 2024, 00:31 — ИА Регнум. Киев столкнулся с серьёзной нехваткой сотрудников коммунальной сферы, поскольку большинство из них были мобилизованы. Об этом заявил в интервью газете «Вечерний Киев» заместитель главы городской администрации Пётр Пантелеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация на Украине

В беседе с журналистами дефицит кадров в ЖКХ он охарактеризовал как сложный и болезненный вопрос. В мирное время также ощущался кадровый голод в этой сфере, добавил чиновник.

«Сейчас почти тысяча работников жилищно-коммунального хозяйства пошли защищать нашу страну. Серьёзно ощущаем нехватку сварщиков, водителей спецтехники, в том числе экскаваторщиков, водителей мусоровозов <…>. Безусловно, это составляет дополнительную нагрузку на коллективы», — сказал Пантелеев.

По его словам, в ряды украинской армии были мобилизованы сотрудники «Киевводоканала», «Киевгаза», «Киевкоммунсервиса», «Киевтеплоэнерго», «Киевских электросетей» и других компаний.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года майор ВСУ Виктор Кисиль в беседе с телеканалом CNN пожаловался на критическую нехватку личного состава. В случае продолжения конфликта с Россией, призыва в ряды ВСУ не сможет избежать никто из жителей Украины, сказал он. Его жена рассказала изданию, что количество российских военных на линии боевого столкновения «не иссякает», в отличие от украинской армии.

На Украине практически остановилось финансирование ремонта и строительства инфраструктурных объектов. Всё разворовывается ещё на стадии проектирования после прихода к власти «евроинтеграторов», заявил политолог Владимир Корнилов.

Всеобщая мобилизация на Украине проводится с 25 февраля 2022 года. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запретили покидать страну. В сентябре 2023 года в Раду был внесён законопроект, предлагающий создать единый электронный реестр военнообязанных. В декабре 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что в Генштабе ВСУ его попросили мобилизовать дополнительно 450-500 тыс. человек. Правительство внесло в парламент законопроект о мобилизации, предполагающий отмену срочной службы и отсрочки для инвалидов третьей группы, а также другие меры. Законопроект вызвал негодование среди украинцев и был отправлен на доработку.