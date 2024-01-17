Белгород, 17 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. Об этом 17 января сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресечена около 12:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, в ночь на 17 января силы ПВО пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением ракет РСЗО «Ольха» и беспилотников самолётного типа по объектам на территории РФ. Были сбиты семь ракет и четыре дрона противника в небе над Белгородской областью.

Позднее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате ударов ВСУ повреждены две квартиры, один хозяйственный объект и четыре автомобиля.