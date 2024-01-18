Белгород, 18 января, 2024, 07:56 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 18 января сообщил, что средствами ПВО были сбиты над регионом ракеты украинской армии.

Иван Шилов ИА Регнум Обстрел Белгорода

Ракеты были направлены ВСУ в сторону Белгорода и Белгородского района.

«Десять ракет в нашу сторону летели. Все успешно сбиты нашей ПВО», — сказал Гладков в Telegram-канале.

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По словам главы региона, точной информации о возможных разрушениях нет, известно, что в одном из домов в Белгородском районе выбиты стёкла.

Как сообщало ИА Регнум, в Белгороде утром 18 января объявили о ракетной опасности. Власти рекомендовали жителям оставаться дома и не подходить к окнам.

Вечером 17 января население Белгорода и Валуек также предупреждали о ракетной опасности. Мэрия Белгорода оповестила горожан, получив предупреждение от Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В ночь на 18 января российские средства противовоздушной обороны перехватили украинские беспилотники в воздушном пространстве Московской и Ленинградской областей, сообщили в Минобороны РФ.